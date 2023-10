Hann Bel-Air sans électricité depuis plus de 12 heures :Un impact considérable sur les Habitants Rédigé par leral.net le Mardi 31 Octobre 2023 à 21:08 | | 0 commentaire(s)| Depuis plus d'une demi-journée, la population de Hann Bel-Air se trouve privée d'électricité, en raison de l'incident survenu hier soir, au poste de cette zone. Cette situation suscite un vif mécontentement parmi les résidents, car elle perturbe significativement leurs activités quotidiennes. Certains se retrouvent dans l'incapacité de travailler sans électricité et sont contraints d'interrompre leurs activités, entraînant des pertes économiques considérables. La population attend avec impatience le rétablissement du courant électrique, pour retrouver une certaine normalité dans leur vie quotidienne.



