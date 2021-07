Hausse des cas Covid: Les manifestations et évènements officiels tenus dans la sobriété et le respect strict des mesures-barrières Rédigé par leral.net le Lundi 5 Juillet 2021 à 23:41 | | 0 commentaire(s)|

A l’entame de sa communication, le Chef de l’Etat Macky Sall en conseil des ministres, a demandé au Gouvernement de renforcer le dispositif préventif de sensibilisation et de lutte contre la pandémie de COVID-19 avec la recrudescence des cas notée ces derniers jours. Le Président de la République invite le Ministre de la Santé à accentuer le plaidoyer sur le port systématique du masque, la limitation des rassemblements, ainsi que le déploiement soutenu de la campagne vaccinale. Le Chef de l’Etat a décidé, compte tenu de la situation de la pandémie Covid-19, de tenir les manifestations et évènements officiels dans la sobriété et le respect strict des mesures barrières.

