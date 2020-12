Hausse des cas de Covid-19: La Mauritanie ferme ses écoles et universités Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Décembre 2020 à 01:36 | | 0 commentaire(s)|

La Mauritanie a annoncé mercredi la fermeture des écoles et universités pour deux semaines afin de faire face à une recrudescence des cas de nouveau coronavirus. Selon nos confrères de site lalibre.be le gouvernement a également décidé d'interdire les cérémonies publiques et de "limiter au strict minimum la présence des fonctionnaires dans l'administration publique"





D'ailleurs le ministre de l'Intérieur Mohamed Salem Ould Merzoug a précisé lors d'une conférence mercredi à Nouakchott que ces mesures ont été prises après une montée des cas de Covid-19 ces derniers jours dans le pays, après une baisse pendant les semaines précédentes. Cent trente cinq nouveaux cas ont été annoncés mercredi contre 39 mardi dans ce pays sahélien.



La Mauritanie a officiellement enregistré 8.863 cas de coronavirus dont 179 décès. (Belga)





Source : Source : https://www.exclusif.net/Hausse-des-cas-de-Covid-1...

