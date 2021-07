Hausse des cas de covid-19: Le Khalife général des Tidianes donne des recommandations

Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Juillet 2021 à 18:16 | | 1 commentaire(s)|

Le Khalife général des Tidiane. Serigne Babacar Sy Mansour, après avoir invité les populations à respecter les gestes-barrières, a formulé de nouvelles recommandations pour faire face à cette maladie.



Le guide religieux a appelé les Sénégalais à des unions de prières et a demandé ainsi, à chaque chef de famille de donner, en guise d’aumône, un kilogramme de riz, un kilogramme de sucre et un litre d’huile aux nécessiteux.



« Au salut final, nourrir l’intention sincère d’un repenti. Réciter : 111 Astaghfiroulah, 111 Salatoul Ala Nabi, 111 Ya Kaafi, 903 Ya Latifou, 65 Hasbounalahou wa nihmal wakilou, 1 Sourate Al Ikhlass, 1 Sourate Al Falaq, 1 Sourate An Nassi et Salatoul Alal Nabi” », lit-on dans la note.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos