Hausse des tarifs d'électricité : La Sénélec évoque les chocs exogènes et donne ses raisons Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Octobre 2023 à 22:44 | | 0 commentaire(s)| La Société nationale d'Électricité du Sénégal, plus connue sous le nom de Sénélec, a récemment annoncé une augmentation des tarifs de l'électricité, suscitant des réactions mitigées au sein de la population sénégalaise. Cette décision de la Sénélec a été justifiée par l'entreprise, en évoquant des "chocs exogènes" et en présentant ses raisons. Cependant, cette hausse des tarifs soulève des inquiétudes quant à son impact sur les ménages et les entreprises du pays.

Les raisons évoquées par la Sénélec :



La Sénélec a présenté plusieurs arguments pour justifier cette augmentation des tarifs d'électricité. Tout d'abord, l'entreprise a mentionné la hausse des coûts des matières premières nécessaires à la production d'électricité. Les prix mondiaux du pétrole et du gaz, utilisés dans la production d'électricité, ont connu une augmentation significative ces dernières années, ce qui a accru les coûts de production pour la Sénélec.



De plus, la Sénélec a évoqué la nécessité d'investir dans l'expansion et la modernisation de son réseau électrique. Cette entreprise d'État soutient que pour garantir un approvisionnement électrique stable et améliorer la qualité de ses services, des investissements importants sont nécessaires. Ces investissements incluent la mise en place de nouvelles infrastructures, la réparation et la modernisation des installations existantes, ainsi que le renforcement de la capacité de production.



La Sénélec a également souligné que la subvention de l'électricité représente un fardeau financier important pour le gouvernement sénégalais. En augmentant les tarifs, la Sénélec cherche à réduire la dépendance du gouvernement vis-à-vis des subventions pour financer le secteur de l'électricité, ce qui devrait contribuer à une meilleure viabilité financière de l'entreprise.



Réactions et Inquiétudes :



L'annonce de cette augmentation des tarifs d'électricité, a suscité des réactions mitigées au Sénégal. D'un côté, certains comprennent les raisons évoquées par la Sénélec et reconnaissent la nécessité de maintenir la stabilité du secteur électrique. D'un autre côté, de nombreux citoyens et entreprises s'inquiètent des conséquences de cette hausse des tarifs, sur leur pouvoir d'achat et leur rentabilité.



Les critiques soulignent que de nombreuses personnes et entreprises sont déjà confrontées à des défis économiques et que cette augmentation des tarifs d'électricité, pourrait aggraver leur situation financière. Les ménages à faible revenu, en particulier, sont préoccupés par la perspective d'une facture d'électricité plus élevée.



Les autorités sénégalaises sont également conscientes de ces inquiétudes et ont exprimé leur intention de mettre en place des mécanismes d'atténuation pour les groupes les plus vulnérables de la population.



En fin de compte, l'augmentation des tarifs d'électricité de la Sénélec, soulève des questions complexes et controversées. Alors que l'entreprise justifie cette décision par des facteurs économiques et financiers, l'impact sur les citoyens et les entreprises devra être surveillé de près, pour évaluer son effet à long terme sur l'économie sénégalaise.

Accueil Envoyer à un ami Partager