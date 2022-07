Hausse du prix des denrées et des carburants: les Ghanéens mettent la pression sur leur Président Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Juillet 2022 à 19:47 | | 0 commentaire(s)| Les Ghanéennes ont investi la rue pour protester contre la hausse des prix alimentaires et des carburants.



Le gouvernement du Ghana n'a pas pris des mesures pour faire face à la cherté de la vie, contrairement à l'Etat du Sénégal qui a subventionné le carburant et les denrées. C'est pourquoi, ces derniers se sont révoltés. A noter qu'ils manifestent depuis plusieurs mois.



Dans cette vidéo, on voit des manifestants qui tentent de dévier l’itinéraire officiel de la manifestation mais ils ont été stoppés par les forces de l'ordre. Lesquels ont dispersé la foule à coups de gaz lacrymogène.







