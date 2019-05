Hausse du prix du ciment : Les locataires trouvent la décision de Macky Sall "contradictoire" L’Association des locataires du Sénégal ne veut pas entendre parler de cette mesure annoncée par le président la République Mcaky Sall, qui consiste à augmenter le prix du sac de ciment. Selon son président Elimane Sall, si cela est appliqué c’est le coût du loyer qui sera revu en hausse. "Mais il y’a aussi à relever une certaine contradiction . Parce que normalement quand on avait baissé les loyers, les mesures d’accompagnement que le gouvernement avait mises sur place, il y’avait effectivement en bonne place la baisse des prix de tous les produits qui entraient dans la construction", indique t-il au micro de i-Radio.



Rédigé par leral.net le Mardi 7 Mai 2019 à 03:50 | | 0 commentaire(s)|

N'étant pas en parfaitement accord avec le chef de l'Etat, le président de l'’Association des locataires du Sénégal suggère aux autorités de se conformer à leur esprit de 2018, déclaré année sociale. "Cela on ne l'a pas vu cela venir sur les logements sociaux. Pour pouvoir agir sur la baisse du prix du loyer, il faut forcément augmenter les logements sociaux. Et nous attendions vraiment à ce qu’il y ait une exonération totale sur tout ce qui rentre dans la production du bâtiment. En une année ou deux, les gens puissent construire en masse et que cela puisse agir sur les prix du loyer. Et non pas une hausse des sacs de ciment".



Pressafrik.com

