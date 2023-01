Hausse unilatérale des prix des transports : Le ministre Mansour Faye met en garde les opérateurs Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Janvier 2023 à 19:22 | | 0 commentaire(s)|

Des documents relatifs à une augmentation des tarifs des transports urbains par autobus dans la Région de Dakar, qui semblent émaner de certains membres de l'Association de Financement des Transports urbains de Dakar (AFTU), sont diffusés dans la presse. A cet égard, le Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement rappelle que les tarifs des transports publics routiers de personnes sont fixés par le décret n° 2009-20 du 22 janvier 2009. Ainsi, le Ministère chargé des Transports terrestres informe les usagers qu'aucune augmentation des tarifs de transport n'a été discutée, encore moins arrêtée, avec les opérateurs. Des concertations sont cours pour subventionner en directement les opérateurs, afin que le réajustement des prix du carburant n'ait pas d'impact sur la tarification du transport routier. En conséquence, toute hausse unilatérale des tarifs serait contraire au décret précité et aux conventions signées entre l'autorité de régulation des transports urbains, le Conseil exécutif des Transports urbains Durables (CETUD) et les Groupements d'Intérêts économiques membres de l'AFTU. En outre, cela constituerait une infraction à la règlementation sur les tarifs de transport routier, notamment la loi n° 2021-25 du 12 avril 2021 sur les prix et la protection du consommateur. Le Ministère exhorte les opérateurs à veiller à l'application stricte de la règlementation sur les tarifs et se réserve le droit de prononcer à l'encontre de tout contrevenant les sanctions prévues par la règlementation en vigueur. Il invite, également, les Forces de sécurité, chargées du contrôle routier, à veiller strictement au respect des tarifs actuels. Fait à Dakar, le 15 janvier 2023 Le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres



Source : Source : http://lesoleil.sn/hausse-unilaterale-des-prix-des...

