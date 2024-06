Haut-commandement de la gendarmerie nationale : Qui est le Général de brigade Assane Beye ? Le Général de Brigade Assane Bèye qui vient d'être promu est un Ancien Enfant de Troupe du Prytanée Militaire de Saint - Saint et issu de la Prestigieuse École des Officiers de Saint/ Cyr en France. Il était précédemment en service à la MONUSCO où il occupait un Poste très stratégique. Un héros lors de l' Opération " Gabou" de l' année 1998 en Guinée- Bissau au plus fort de la crise, consécutive à l' envoi de Troupes Sénégalaises.

Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Juin 2024 à 11:46 | | 0 commentaire(s)|

Commandait le 1 er Escadron Blindé de la LGI où sa posture lui avait valu des éloges dithyrambiques. Durant son brillant et étincelant parcours, il a été affecté comme Commandant de la Compagnie de Ziguinchor, effectué de nombreux séjours dans différentes Subdivisions de l' État Major de la Gendarmerie Nationale où je l'ai connu parmi tant. Je n'oublierai pas bien sûr son passage remarquable au CIGO. Le Cadre Interministériel de Coordination des Opérations de Lutte Anti - Terroriste.



Auparavant , il a été mis à la tête du Commandement de la Légion Ouest puis à la LGI. Des périodes durant laquelle je dirigeais une Unité spéciale de la Gendarmerie Nationale. Professionnel très reconnu, j'étais aussi à ses côtés au Poste de Commandement du Centre International de Conférence Abdou DIOUF de Diamniadio, lors du Sommet de la Francophonie tenu au mois de Novembre 2014. Son Pari Sécuritaire a été réussi.



Un fin connaisseur est mis à la tête de l' État Major de la Gendarmerie Territoriale compte tenu de son expérience et de son expertise avérée. Un homme qui connaît aussi l'ensemble des personnels. Je veux étayer mes écrits parce qu' avec sa modestie, son sens inné des relations humaines, s'arrête quelque soient les circonstances, pour saluer les Personnels par leurs noms.



Mes Admirations mon Général et pleins succès dans l' exercice de vos nouvelles fonctions.



Correspondance Particulière de Elhadji Mody Diallo.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook