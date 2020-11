Haut conseil des collectivités territoriales : troisième session ordinaire de l’année 2020

Conformément à la loi organique n° 2016-24 du 14 juillet 2016 relative à son organisation et à son fonctionnement, le Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) tiendra sa troisième session ordinaire de l’année 2020, dont le thème porte sur « collectivités territoriales et coopération décentralisée ».



L’ouverture de ladite session est fixée au vendredi 13 novembre 2020 à 10 heures au siège de l’Institution.





En plus des séances plénières et des travaux en commission, il est prévu l’audition de personnalités étatiques, de la société civile, de partenaires techniques et financiers et d’Autorités des Pouvoirs locaux (APL).





La clôture de la session est prévue au plus tard le 22 décembre 2020.









Fait à Dakar, le 12 novembre 2020









Monsieur le Secrétaire général

