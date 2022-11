Haute tension hier à l’Assemblée nationale : Hué, Abdou Karim Fofana interrompt son discours, boude et quitte l’hémicycle Hier, lors du vote du budget du ministère du Commerce, l’Assemblée nationale a été quasiment transformée en une foire d’empoigne. Abdou Karim Fofana a été forcé d’interrompre son discours par l’opposition parlementaire après avoir attaqué Birame Soulèye Diop sur le cumul de mandats. Hué, il a interrompu son discours, boudé et quitté l’hémicycle. senenews.com

Au lieu de répondre aux questions qui lui sont posés par les députés, AKF a préféré contre-attaquer, dont ceux de Pastef en faisant allusion au dossier Adji Sarr-Ousmane Sonko et au cumul de mandat.



Mais mal lui en a pris. Sa pique a suscité la colère des députés de Yewwi. Ils se lèvent tous et répondent durement au ministre du Commerce.

Ce dernier s’énerve, crie et élève la voix. De l’autre côté aussi, le ton monte. Les députés de BBY, quoique étriquée répliquent mais sont submergés par les cris de leurs collègues.



Le ministre Abou Karim Fofana se tourne vers le président de l’Assemblée nationale, impuissant face au déchainement des députés de Yewwi.



Le ministre du Commerce, qui n’a pas pu poursuivre son intervention, retourne s’asseoir à sa place à côté de ses collègues, avant de sortir de l’Assemblée nationale suivi des deux ministres présents, celui des Finances et du Budget.



