Hauts fonctionnaires de défense : Bassirou Diomaye Faye nomme plusieurs officiers militaires et policiers dans des ministères

Sénégal Atlanticactu/ Dakar/ Khadim Mbodj C’est par le décret n°2023-2300 du novembre 2023 que l’ancien président Macky SALL avait décidé de nommer dans les différentes administrations des Hauts fonctionnaires de défense. Son successeur a abrogé ledit décret avant d’en signer celui du n° 2024-1029. De nouvelles nominations ont été prises à la suite d’un vaste changement qui a vu l’arrivée de généraux, colonels et commissaires de police à la retraite occuper les postes de Hauts Fonctionnaires de Défense (HFD). Le président de la République a pris un décret nommant 24 gradés de l’armée, de la gendarmerie et de la police à la retraite. Ils sont nommés Hauts fonctionnaires (HFD) pour une durée de 3 ans renouvelables une fois, au niveau des départements ministériels. Général de brigade aérienne à la retraite, Ousmane Kane est affecté au ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères. Colonel de gendarmerie à la retraite, Oumar Diouf est casé au ministère de la Justice. Colonel de l’armée à la retraite, Henry Diouf est au nommé au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. «Le Haut fonctionnaire à la défense a le rang et les prérogatives d’un conseiller technique au niveau des départements ministériels et bénéficie d’une indemnité mensuelle de 500mille francs nette d’impôt», souligne le décret.



Source : Sénégal Atlanticactu/ Dakar/ Khadim Mbodj

