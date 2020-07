Hectares cédés de la Forêt classée de Mbao: Cheikh Diaw, le chef de Cabinet du ministre de l'Environnement blanchit son patron et ... Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Juillet 2020 à 20:31 | | 0 commentaire(s)| D’après l’éclairage de Cheikh Diaw, l’affaire de la Forêt classée de Mbao, non seulement ne touche en rien à la gestion du ministre de l’Environnement et du Développement durable, mais résulte d’une volonte politicienne cachée de lternir la réputation de ce dernier. Mais à y voir de près, la gestion du Mairie de Mbao est,elle, plus que nébuleuse. Les points saillants de son entretien avec Leral.Tv

Avec Cheikh Diaw, le chef de Cabinet du ministre de l’Environnement et du Développement durable, conseiller municipal à la commune de Mbao, Leral Tv revient sur ce qu’on ce qu’on peut appeler « l’affaire de la Forêt classée de Mbao ».



Dans un post sur sa page Facebook, le Maire de Mbao annonçait que le Chef de l’Etat aurait déclassé 10 hectares de la Forêt classée pour les attribuer au Mairie de la Ville Abdoulaye Timbo. Pour rectifier le tir et effacer des malentendus, Cheikh Diaw avait réagi, soulignant le conditionnel utilisé par le Maire. « Donc, aucune certitude sur la véracité de cette affirmation n’était établie, mais l’objectif sournois, ressenti, est le but visé pour salir le ministre de l’Environnement », un candidat sérieux au fauteuil municipal de Mbao.



Dans cet entretien, il décortique même les mesures d’avant qui ont été prises (trois, depuis 2002) sans aucune réaction de ce maire. Mais une précision de taille: « un déclassement de cette forêt, selon les textes, ne peut venir d’un ministre mais d’un président ».



Alors pourquoi désinformer ?



Une démarche plus politique ou politicienne, selon Cheikh Diaw, qui tirant à l’arme lourde sur le Maire, soulève l’histoire des enveloppes de 250 000 milles francs destinées à l’appui aux populations en cette période de pandémie, dont certaines sont détournées, sans oublier l’histoire des billets pour le pèlerinage, avec la double position troublante du Maire.



Corsant l’addition, il souligne qu’il « y a d’autres dossiers plus utiles aux populations menacées par l’avancée de la mer, dont il ne parle pas. Mais pis, il y a des dessous dans des ventes nébuleuses de terrain, comme celui de l’élevage de Mbao, arraché aux 4 ASC de Keur Mbaye Fall qui s’y entrainaient, puis vendu nébuleusement …».



