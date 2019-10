Histoire générale du Sénégal: Iba Der Thiam reçoit des familles religieuses

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Octobre 2019 à 13:11 | | 0 commentaire(s)|

Le Professeur Iba Der Thiam recolle les morceaux après la publication de son livre-polémique sur l'Histoire générale du Sénégal.



D’après L'As, les représentants des différentes familles religieuses se sont rendus chez le coordonnateur du Comité de pilotage de ce projet.



Iba Der et son équipe ont reçu la communauté Balante, une délégation venue du Sine, l'association des professeurs d'Histoire-géographie du Sénégal, une délégation de la maison chérifienne de Sibicouroto-Charif Counda (Sénégambie), celle de Chérif Sidou Ahmed, la famille Seck de Thienaba et une délégation de la Mauritanie.



Certains sont venus pour apporter des rectificatifs sur les 5 premiers volumes, d'autres pour apporter leurs contributions. Ces audiences ont permis au Comité de pilotage de prendre bonne note de certains manquements pour apporter les corrections nécessaires dans les prochaines éditions.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos