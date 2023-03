Histoires incroyables: Des rats ont détruit des billets de banque, à l'intérieur d'un distributeur automatique de billets Rédigé par leral.net le Samedi 18 Mars 2023 à 17:20 | | 0 commentaire(s)| Que s'est-il passé ? La ville de Tinsukia, située dans le nord-est de l'Inde, dans l'État d'Assam, a été le théâtre d'un incroyable incident qui a fait le tour du monde. Comme le rapporte la BBC, une meute de rats a réussi à détruire plusieurs billets de 500 et 2000 roupies à l'intérieur d'une banque locale, rendant également le distributeur automatique de billets inutilisable. Lorsque les techniciens sont arrivés pour réparer la machine, ils ont découvert des billets détruits d'une valeur de plus de 1,2 million de roupies, soit environ 13 300 livres ou 17 600 dollars. (source BBC)

Quels dégâts !

Ce cas a montré que même les plus petits animaux peuvent causer des dommages considérables s'ils se trouvent dans un environnement favorable. Dans ce cas, les rats ont pu détruire une grande quantité d'argent et rendre un distributeur automatique de billets inutilisable. De toute évidence, la protection contre les dommages causés par ces animaux n'était pas suffisante, et des mesures de sécurité plus efficaces seront nécessaires à l'avenir.



Sécurité bancaire

Cette affaire a soulevé plusieurs questions sur la sécurité des banques et leur capacité à protéger l'argent de leurs clients. En outre, elle a suscité des inquiétudes en matière de santé publique, la présence de rats dans une zone où l'on manipule de l'argent pouvant entraîner des problèmes d'hygiène et de contamination.



Partage social

Les photos des billets détruits à l'intérieur de l'agence de la State Bank of India dans le district de Tinsukia ont été largement diffusées sur les médias sociaux. L'une des photos montre également un rongeur mort dans les décombres, mais nous avons délibérément évité de vous la montrer (la personne sur la photo tient un billet détruit).



