Historique : Sadio Mane cité en exemple dans le Khoutba d’un Imam de la Mecque Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Février 2022 à 14:46 | | 0 commentaire(s)| Partagé sur Tik Rok et dans un groupe de journaliste, l’extrait d’une vidéo montre un Imam de la Mecque donnant Sadio Mané en exemple pour la Oummah islamique. Saluant son sens élevé du partage, de la fraternité, l’Imam cite aussi l'humilité et la grande modestie du Sénégalais, joueur de Liverpool qui malgré son rang, sa fortune ne se verse ni dans le people, le mondain ou la folie des grandeurs. Au contraire, dit-il, il s’illustre toujours dans des élans de solidarité et d’appui aux faibles. –En version arabe



« C'est à l'honneur de sa famille, de tout le continent et de toute la communauté musulmane », nous dit l’auteur de ce partage qui en passant lui conseille de quitter son statut de célibataire et dès que possible effectuer la Oumrah, voire même un pèlerinage à la Mecque et aux lieux saints de l’Islam



Accueil Envoyer à un ami Partager