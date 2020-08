Hivernage 2020: 350 paratonnerres d'un coût de 700 millions FCfa installés au Sénégal

350 paratonnerres ont été installés à l’intérieur du pays en 2020 pour un coût global de 700 millions FCfa, a révélé le directeur de la Protection civile Abdoulaye Noba.



Selon "Le Soleil" qui donne l’information, en 2019, le Sénégal dénombrait 5 250 paratonnerres sur l'ensemble du territoire. Des outils installés au niveau des bâtiments stratégiques tels que les mairies, les ministères, les préfectures, les marchés, les stades, les écoles, les églises, etc.



Le coût d'un paratonnerre s'élève à deux millions FCfa sans compter l'installation et l'entretien qui doit être annuel.





