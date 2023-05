Hivernage 2023 : L’Anacim prévoit une installation précoce de la saison des pluies

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Mai 2023 à 11:13 | | 0 commentaire(s)|

En effet, après l’analyse des conditions des Températures de surface de la mer (Tsm) des Océans Pacifique et Atlantique, l’agence retient trois enseignements.



Il s’agit d’abord d’une installation précoce de la saison des pluies surtout sur la partie nord, centre et ouest du pays. Sur le reste du territoire national, l’Anacim prévoit une installation normale de la saison des pluies.



Cela, selon le bulletin de prévision saisonnière au Sénégal pour l’hivernage 2023, pourrait être suivie par des pauses sèches moyennes à longues, surtout sur la partie Est.



Aussi, l’Anacin prévoit un cumul pluviométrique pour la période Mai-Juin-Juillet (MJJ) 2023 qui sera excédentaire sur une bonne partie du territoire exceptée la partie Est où des conditions normales sont attendues.



Enfin, le bulletin donne une autre prévision selon laquelle un cumul pluviométrique pour la période Juin-Juillet-Août (JJA) 2023 normal à excédentaire sur une bonne partie du territoire est prévu.



Selon le bulletin de prévision saisonnière au Sénégal pour l’hivernage 2023, il est également prévu des risques d’événements pluviométriques extrêmes, particulièrement sur la façade Ouest du pays.



Bassirou MBAYE





Source : L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) prévoit un démarrage précoce de la saison des pluies au Sénégal pour cette année 2023. L’agence donne ses prévisions à travers un communiqué de presse en date de ce mardi 02 mai 2023.Source : https://www.lejecos.com/Hivernage-2023-L-Anacim-pr...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook