Homicide involontaire à Yeumbeul : un peu plus sur le car rapide sans contrôle qui a heurté mortellement une dame Avec la mort de Marème Diop, un homicide involontaire a eu lieu à Yeumbeul. Tout est parti d’un car rapide « fou », sans contrôle, qui a heurté mortellement cette dame

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Août 2020 à 10:26

Récemment un drame a eu lieu dans la banlieue dakaroise avec un mort et des blessés. Avec « L »As », on en sait beaucoup plus sur l’accident survenu à Yeumbeul Sud qui a coûté la vie à une femme à Yeumbeul Sud et occasionné 02 blessés.



En effet, la femme décédée s’appelle Adja Marème Diop et habitait au quartier Layène. A rappeler que c’est un car rapide «fou» ayant perdu le contrôle qui a percuté mortellement

la dame.



C’est ainsi que deux passagers à bord du véhicule se sont retrouvés avec des blessures.



