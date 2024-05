Hommage à Abdoulaye Niane : Une transformation remarquable à la BNDE Abdoulaye Niane, ancien directeur général de la Banque Nationale pour le Développement Economique (BNDE), nous a quittés après avoir laissé une empreinte indélébile dans le secteur financier sénégalais. Son parcours à la tête de la BNDE est une leçon de détermination, d'innovation et de réussite.



Rédigé par leral.net le Samedi 11 Mai 2024 à 22:57 | | 0 commentaire(s)|

Arrivé à la BNDE le 28 février 2023, Abdoulaye Niane a été confronté à un défi de taille : redresser une banque en difficulté. Malgré les doutes émis par certains, il a relevé ce défi avec brio, marquant ainsi son passage par des réalisations exceptionnelles.



Sous sa direction éclairée, la BNDE a connu une transformation radicale. En seulement un an, les résultats parlent d'eux-mêmes : le capital social de la banque est passé de 11 à 52 milliards, faisant de la BNDE la banque la mieux capitalisée du Sénégal et l'une des premières dans l'UEMOA. Les fonds propres ont été renforcés, atteignant 69,9 milliards, et un bénéfice record de 8,5 milliards a été enregistré, un exploit depuis la création de la banque.



La progression du total bilan, qui a augmenté de 39% pour atteindre 554 milliards, témoigne de l'efficacité de la stratégie mise en place par Abdoulaye Niane et son équipe. De plus, une nouvelle politique de ressources humaines a été instaurée, avec une augmentation généralisée des salaires pour mettre la banque à niveau.



Abdoulaye Niane a également su renforcer les partenariats financiers de la BNDE, établissant des liens solides avec des banques de premier plan telles que la DBSA et la SCB. Son leadership visionnaire a permis de positionner la BNDE comme un acteur majeur du secteur financier au Sénégal et dans la région.



En cette période de deuil, nous rendons hommage à Abdoulaye Niane pour son engagement sans faille, son dynamisme et sa capacité à relever les défis. Nous saluons également son successeur, Mamadou Faye, en lui souhaitant bonne chance dans ses nouvelles fonctions. Nous sommes convaincus que le flambeau sera dignement porté, dans la lignée du travail remarquable accompli par Abdoulaye Niane.

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook