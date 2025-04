Hommage à Mahammed Boun Abdallah Dionne ( Mamadou DIA , IGE ) Rédigé par leral.net le Samedi 5 Avril 2025 à 13:36 | | 0 commentaire(s)| En ce jour empreint de souvenir et de recueillement, nous nous inclinons respectueusement devant la mémoire de Mahammed Boun Abdallah Dionne, dont le départ, en ce 5 avril 2024, a laissé un vide béant dans le cœur de ceux qui l'ont connu, admiré et aimé.



Mahammed Boun Abdallah Dionne n'était pas seulement un homme d'État, il était l'incarnation même de la rigueur intellectuelle, de l'intégrité morale et d'une probité inébranlable. Doté d'une vision claire et lucide, il portait en lui cette capacité rare de conjuguer intelligence analytique et sens profond des responsabilités. Sa trajectoire, empreinte de détermination et de noblesse, demeure à jamais gravée dans l'histoire de notre nation.



Ceux qui ont eu l'honneur de croiser sa route se souviennent d'un esprit brillant et affûté, toujours animé par la quête du bien commun et la volonté inflexible de bâtir un avenir meilleur pour le Sénégal. Les défis, il les affrontait avec une élégance tranquille, une maîtrise à la fois sereine et implacable, conscient que chaque décision portait en elle le poids du destin collectif.

Mais au-delà de l'homme public, il y avait un époux et un père, dont la présence aimante et bienveillante était le socle même de sa force.



Caty, son épouse, fut sa confidente et sa complice, celle qui, dans la discrétion de l’intimité, partageait les fardeaux du quotidien et les aspirations les plus profondes. Ensemble, ils ont formé un tandem indissociable, où l'amour se mêlait à la dignité et à la loyauté sans faille.



L'empreinte de Mahammed Boun Abdallah Dionne dépasse les frontières du temps. Son héritage est fait de valeurs morales, d'humanisme sincère et de patriotisme éclairé. Sa mémoire restera vive, non seulement pour ceux qui l'ont accompagné, mais aussi pour tous ceux qui aspirent à servir leur pays avec droiture et dévouement.



En ce jour d'hommage, nous adressons une pensée émue à sa famille, en particulier à Caty, cette compagne fidèle dont le soutien indéfectible a permis à Mahammed d'accomplir sa mission avec la sérénité des grands hommes. Puisse Allah, dans Sa miséricorde infinie, lui accorder le repos éternel et accueillir son âme parmi les pieux.



Mahammed Boun Abdallah Dionne n'est plus parmi nous, mais son esprit perdure, inspirant ceux qui croient en un Sénégal juste et prospère.



Que sa mémoire soit une lumière pour les générations futures, et que son parcours reste un exemple pour tous les serviteurs de l'État.





Mamadou Dia

Inspecteur général d'État





