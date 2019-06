Hommage à Serigne Saliou Samb (SSS), journaliste et consultant par (Demba Arame Ndiaye)

C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris ce matin le décès de notre confrère, ami et camarade de la 30 éme promotion du CESTI, Serigne Saliou Samb. A l'annonce de cette douloureuse nouvelle, c'est la consternation totale au niveau des membres de notre groupe WhatsApp que nous avons créé il y'a tout juste quelques jours.

Le mot le plus répandu : "un homme bien et affable s'en est allé ".

Je confirme que SSS était un homme courtois, engagé et plein de volonté. Ce sont ces qualités qui lui ont permis d'être un journaliste chevronné et un consultant qui alliait souplesse et rigueur dans ces analyses.

Je lui ai serré la main pour la première fois au mois d'octobre 1999 au CESTI, au moment de la rentrée académique. Depuis cette date, nous avons noué une certaine complicité. Quelques mois après, je suis élu président de l'amicale des étudiants du Cesti et lui délégué des étudiants à l'assemblée de l'université. En bandoulière, nous avions porté sur nos frêles épaules les revendications des étudiants. En homme averti et pieux, il n'a jamais abdiqué ni rechigné à ce combat. On avait souvent "secoué le cocotier ". Ce terme est bien compris par les Ballé Preira, Abdou Aziz Diedhiou, Ibrahima Diallo, Ousmane Sene, Courani Diarra, Mouhamed Gassama, Fatoumata Bernadette Sonko, Daouda Mane, Mamadou Lamine Badji, Élisabeth Agnès Sarr, Yacine Diène, Lolou Said Islamou, Oumy Ndour, Abiatou Oumarou, Adama Kande et les autres. La liste n'est pas exhaustive et que les autres me pardonnent de ne pouvoir citer leurs illustres noms dans ce texte. J'en suis sûr, ils vont le faire. Cette promotion exemplaire vient de perdre une icône et une référence.

Que de souvenirs passés avec lui dans les salles de classe au Cesti, à la Case Foyer et au pavillon G. Parfois les débats nous emportaient au point de les différer après le cours de Birahim Moussa Guéye ou de Thierno Diop. J'aimais bien Fukuyama et lui Serge Alimi. On dissertait longuement et réfléchissait sur TOUT.

J'entendrai plus jamais de sa part "Doyen Demba" qu'il m'appelait affectueusement. Ces moments merveilleux que nous avons passés ensemble avec les étudiants de la 30 ème promotion du Cesti resteront à jamais gravés dans ma mémoire.

J'avais promis de le rencontrer dès mon retour du salon de l'habitat pour concrétiser un vieux projet. C'est Ballé Preira qui m'annonce que Serigne Saliou est interné à l'hôpital Aristide Le Dantec. J'ai pris le soin de l'appeler pour prendre de ses nouvelles et au bout du fil, son fils Moustapha me confirme qu'il venir tout juste de s'endormir. Et le réveil a été brutal aujourd'hui. La grande faucheuse vient encore de s'illustrer et endeuille toute une promotion. Notre marabout tire sa révérence.

À sa famille éplorée, à l'ensemble des étudiants de la 30 ème promotion du Cesti, aux rédactions respectives de Walf, Obs et autres organes de presse, à la communauté Mouride et Musulmane et à l'ensemble de la corporation, je présente mes condoléances les plus attristées. Que Dieu le Tout puissant, le Clément et le Miséricordieux l'accueille dans son paradis céleste. Que Firdawsi soit sa demeure éternelle.



Demba Arame Ndiaye journaliste 30 ème promotion du CESTI

