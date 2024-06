Hommage à Youga Sow : Une nouvelle page s'ouvre avec Advise Africa Nos vies professionnelles sont comme des livres. À la fin de chaque chapitre, un nouveau s’ouvre. Cette philosophie a guidé Youga Sow tout au long de sa carrière et l’a conduit, après vingt-deux années de dévouement, à se libérer de ses responsabilités de président du Conseil d’Administration de Sococim Industries, ce 7 juin 2024, pour prendre la tête du cabinet d’affaires Advise Africa.



Youga Sow a marqué son passage au sein du Groupe Vicat, avec une détermination inébranlable et un sens aigu de la responsabilité. Durant ses six années passées aux granulats et seize années à Sococim Industries, où il a successivement occupé les postes de Directeur Général Adjoint, Directeur Général, puis Président Directeur Général, il a su fédérer une équipe compétente et dévouée, donnant naissance à une aventure exaltante.



Sous sa direction, Sococim Industries a non seulement atteint des performances industrielles et financières remarquables, mais a aussi cultivé un environnement où les travailleurs se sentaient valorisés et motivés. Sow a personnellement veillé, à ce que chaque employé puisse donner le meilleur de lui-même, en dépit des défis historiques et des obstacles rencontrés.



La séparation de ses fonctions de Directeur Général et de Président du Conseil d’Administration en mai 2023, fut la première étape d’un plan soigneusement élaboré pour préparer sa transition vers de nouveaux horizons professionnels. En mai 2023, une équipe de jeunes cadres sénégalais a pris les rênes de la direction générale, tandis que de nouveaux administrateurs rejoignaient le Conseil d’Administration, pour continuer l’œuvre amorcée par Sow.



Aujourd’hui, Youga Sow se tourne vers une nouvelle aventure, celle de diriger Advise Africa, un cabinet de stratégie d’affaires. Aux côtés de ses partenaires, il s’attaque à des défis dans les secteurs des mines, de l’énergie, de l’industrie et des infrastructures, avec une approche résolument axée sur les dimensions ESG (Environnementale, Sociétale et de Bonne Gouvernance). Sow est animé par la conviction profonde que le modèle des affaires en Afrique doit évoluer, pour répondre aux nouvelles exigences des parties prenantes.



En parallèle à ses activités professionnelles, Youga Sow entend consacrer une partie de son temps à l’accompagnement et au soutien des jeunes de son pays, les aidant dans leur quête de reconnaissance et de succès. Son engagement indéfectible pour le développement et la transformation de l’Afrique, reste au cœur de ses actions.



L’héritage de Youga Sow chez Sococim Industries, est indéniable et son nouveau rôle chez Advise Africa promet de nouvelles réussites. Bon vent à lui dans cette nouvelle entreprise et merci pour les années de service exemplaire, qui ont enrichi le tissu industriel et humain de Sococim Industries.

