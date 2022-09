Honte aux dépités du Peuple (Par Massaër Gaye)

Jamais dans l'histoire politique du Sénégal, un tel scénario ne s'est produit. L'institution bafouée, son règlement déchiré et totalement ignoré par des soi-disant représentants du peuple.



Quelle honte ! Comme un coup d'arrêt qui vient persécuter notre hémicycle et mettre à nu l'irresponsabilité, l'arrogance ainsi que le manque de respect notoire de nos hommes politiques à l'endroit de leurs mandants.



Cette tentative de saboter le bon fonctionnement de notre démocratie doit être décriée et condamnée par tout Sénégalais, quelque soit son appartenance politique.



Je suis dépité et non pas député de cette 14e législature, certainement la plus médiocre de notre histoire.



Quelle tristesse pour notre chère République !











Massaër Gaye, citoyen de Thiès