Hôpital Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane : Des travailleurs entament une grève de 4 jours

Les travailleurs en grève estiment que certains membres du SYNTRAS bénéficient d’indemnités accordées par l’Etat, sur la base d’un accord signé avec le syndicat, tandis que d’autres n’en bénéficient pas. " Certains ont reçu les indemnités, d’autres ont été totalement ignorés ", a dit Moustapha Gaye, l’un des leaders de ladite organisation syndicale.



Des militants du même syndicat perçoivent une indemnité de logement et ne bénéficient pas de la prime de risque, a-t-il dit, ajoutant que c’est l’inverse pour d’autres. " C’est tout le monde qui doit en bénéficier ", a soutenu Moutapha Gaye, en parlant de l’indemnité et de la prime en question.



L’accord en vertu duquel ces avantages ont été accordés à des travailleurs de la santé, ne concerne pas que les membres du SYNTRAS, a-t-il précisé, affirmant que des fonctionnaires et des travailleurs des collectivités territoriales font partie des ayants-droit.