Hôpital Alber Royer: Abdoulaye Diouf Sarr promet appui à la mère des sœurs siamoises

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Décembre 2018

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a promis lundi d’apporter un appui à la maman des sœurs siamoises séparées récemment par une équipe du Centre hospitalier national d’enfants Albert Royer et dont l’une est décédée samedi.



"Elle (la mère) sera appuyée comme il se doit et tout ce qui est possible sera mobilisé pour que l’autre jumelle reste en vie dans d’excellentes conditions", a assuré le ministre peu après leur avoir rendu visite à l’hôpital d’enfants Albert Royer de Fann, à Dakar.



Agées de 48 jours au moment de l’intervention mercredi, les jumelles siamoises étaient reliées par le foie, le diaphragme et l’enveloppe du cœur.



Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a dit à des journalistes s’être déplacé à Albert Royer pour "féliciter et encourager de vive voix l’équipe de chirurgiens, d’anesthésistes, de cardiologues et tous ceux qui ont pris part à l’opération des sœurs siamoises".



"Le Sénégal n’a aucun complexe à se faire en termes de ressources humaines", a-t-il déclaré.



Au-delà de l’équipe du professeur Gabriel Ngom, chef du service chirurgie de l’établissement qui a mené l’opération avec succès, Abdoulaye Diouf Sarr a félicité l’ensemble du personnel de l’hôpital pour son engagement pour la santé des enfants.



"Une enveloppe de 12 milliards de FCFA est dans le pipeline pour contribuer fortement à mettre le meilleur du matériel dans les structures de santé", a assuré le ministre.



Le professeur Ngom a lui fait savoir que l’état de santé du bébé évolue "parfaitement bien mais l’équipe reste sur ses gardes".



"Les bilans biologique et radiologique sont refaits pour s’assurer qu’elle se porte à merveille. Elle prend normalement ses biberons sans difficultés", a-t-il ajouté.



Un numériseur, une table de radiographie et un reprographe ont été remis au service de radiologie par le ministre de la Santé, à l’occasion de cette visite.



aps

