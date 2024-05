Hôpital Mame Abdou Aziz Sy de Tivaouane : Les populations exigent le départ de la directrice Le Grand Panel- Lundi, les populations de Tivaoune étaient dans les rues. Ces derniers dénoncent la gestion de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh et demandent le départ de la directrice Madame Bineta Diop Badiane. La goutte d’eau qui a renversé la vase est le décès de Mame A. A. Kane, âgé de plus de 30 ans. Ce, suite à une intervention chirurgicale.

Ils se sont donnés rendez-vous ce lundi matin devant le stade municipal de Tivaoune pour dénoncer la récurrence des incidents que ne cessent d’enregistrer l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaoune.



Une situation que déplorent Manssour Mané et ces camarades qui exigent le départ de la directrice de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy et une revue de la gestion de l’établissement sanitaire



« Nous payons notre argent donc l’hôpital a les moyens certainement pour offrir un bon traitement. Mais ce que nous avons constaté est que ce n’est pas le cas. Le traitement et l’entretien ça restent. Nous remarquons qu’il y a des morts inexplicables », a soutenu Manssour Manè, porte-parole du jour.



Il a par ailleurs rappelé l’incident qui avait provoqué la mort des onze bébés en mai 2022, évoquant aussiun détournement de fonds d’environ quatre-vingt(80) millions de Francs CFA. « Tous ça et jusqu’à présent on n’a rien de précis sur ces deux faits et rajoute le décès de Mame A.A Kane on a appris qu’il a été négligé », a-t-il affirmé



Afin de mettre fin à cette crise, les populations exigent Dans le départ de Mame Bineta Diop Badiane, la directrice de cette structure. « L’objectif de notre marche est que nous réclamons le départ de la directrice et qu’on prend le temps de rétablir l’hôpital et de mettre tout dans l’ordre c’est une doléance qui nous tient à cœur », a conclu leur porte-parole, Mansour Mané.





