Hôpital Matlaboul Fawzaïni: Le manque de lits en maternité et en chirurgie, était un défi majeur Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Mars 2025 à 15:18 | | 0 commentaire(s)| Le manque de lits en maternité et en chirurgie était un défi majeur pour l’hôpital Matlaboul Fawzaïni de Touba. Mais avec un nouveau bâtiment de cinq étages, cette situation est en voie d’être résolue. Cette infrastructure moderne améliore considérablement les conditions d’hospitalisation et de prise en charge des patients. À l’heure du bilan, le directeur de l’hôpital se félicite des avancées réalisées.



