Hôpital Philip Maguilen Senghor, inondé : Les malades réclament au DG de l’Onas des actions plus rapides

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Septembre 2019 à 14:42 | | 0 commentaire(s)|

Les malades de l’hôpital Philip Maguilen Senghor, réclament l’intervention rapide du Directeur général de l’Onas pour évacuer définitivement l’eau stagnante de la pluie. Il se susurre que le DG de l’Onas a promis des travaux après la saison des pluies.



Mais, les populations et autres malades qui fréquentent cet établissement hospitalier exigent des actions plus rapides pour se séparer de ces eaux.



