Hôpital Psychiatrique de Thiaroye: Ousseynou Wade diagnostique les maux et exige des autorités étatiques plus de considération

Mardi 14 Septembre 2021

L’hôpital psychiatrique de Thiaroye rencontre de nombreux problèmes. En effet, la structure sanitaire de niveau 03 souffre de vétusté, d’un manque de psychiatres et de matériel.



Ce qui a poussé le responsable local du Sdt/3S de la structure sanitaire, Ousseynou Wade, indique L'As à exiger des autorités étatiques plus de considération pour leur espace de travail très fréquenté.

