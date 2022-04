Horizon 2024 / Pour élire Ousmane Sonko : La JPS vise "500 mille Patriotes" et 26 millions FCfa Rédigé par leral.net le Lundi 4 Avril 2022 à 18:33 | | 0 commentaire(s)| La jeunesse patriotique du Sénégal se lance dans une opération de collecte de fonds de 26 millions FCfa à l’horizon 2024. Cette jeunesse, déterminée et luttant pour la massification du parti, compte réunir 500 mille Patriotes pour élire Ousmane Sonko. Un des parrains de la rencontre, a prodigué de sages conseils à cette jeunesse patriotique, tout en louant la bravoure et la détermination des jeunes qui s’engagent et adhèrent davantage dans le Pastef. Ainsi, il a été demandé aux jeunes de rester vigilants. Et, il a été reconnu que les femmes sont les animatrices des partis. Toutefois, la jeunesse, reconnaît-il, est le coeur du parti Pastef, « Les Patriotes ». L’engagement des jeunes, la maturité et la disponibilité de cette jeunesse patriotique, montrent en effet la force de la JPS.

D’après Maimouna Dièye, Maire de Patte d’Oie et membre de Pastef, le parti a déjà atteint des proportions intenses. De plus, il n’a plus aujourd’hui de crainte concernant les parrainages. Cependant, elle encourage la jeunesse à rester vigilante puisque Sonko reste la cible du régime en place tout en rappelant que rien ne sera facile dans le combat de Ousmane Sonko contre ses détracteurs.

