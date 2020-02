Horreur aux Parcelles Assainies: Une fillette de 4 ans violée par un homme d'une vingtaine d'années On n’a pas fini de parler de viol au Sénégal, malgré la loi portant criminalisant du viol et de la pédophilie, récemment votée par l'Assemblée. Les cas de viols se multiplient dans le pays, touchant surtout des fillettes en bas âge. Comme cette petite fille de 4 ans violée, hier, à l'Unité 25 des Parcelles Assainies. C’est ce que rapporte "Vox Populi", soulignant que le présumé violeur, âgé d'une vingtaine d'années, est connu de la famille de la victime. La fillette a été acheminée à l'hôpital, alors qu’une plainte a été déposée.

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Février 2020 à 08:34



