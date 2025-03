Horticulture au Sénégal : Un levier stratégique pour la souveraineté alimentaire, selon le ministre de l’agriculture Dans le cadre du suivi de la campagne horticole 2024-2025, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Dr. Mabouba Diagne, a effectué une visite de terrain dans la zone des Niayes, un bassin agricole clé pour la production horticole. Cette visite a été l’occasion de réaffirmer l’engagement de l’État à soutenir un sous-secteur stratégique qui représente 28 % de la valeur ajoutée du secteur primaire.

Dans un post sur le soutien renforcé aux producteurs, le ministre indique que face à l’importance de l’horticulture dans l’économie agricole sénégalaise, l’État a alloué des subventions significatives pour assurer la disponibilité des intrants :



10 milliards FCFA dédiés aux semences de pomme de terre, permettant la mobilisation de 18 346 tonnes de semences et une production attendue de 245 000 tonnes.



9,374 milliards FCFA consacrés aux engrais horticoles, soit un quasi-doublement par rapport à la précédente campagne, pour améliorer les rendements.



Dr. Mabouba Diagne a également insisté sur l’importance de la digitalisation du système de distribution des semences et le renforcement des mécanismes de suivi, afin d’optimiser ces subventions.



Les défis et perspectives du secteur



Malgré ces avancées, plusieurs défis restent à relever, notamment :

L’amélioration de la qualité des produits horticoles



L’étalement de la production pour éviter les surplus saisonniers



Le développement du stockage et de la transformation



L'exploration des marchés d’exportation (CEDEAO, pays arabes, autres pays africains)



Le renforcement des infrastructures de stockage frigorifique via des partenariats public-privé.





Une jeunesse engagée pour une agriculture moderne



Lors de sa visite, le ministre a échangé avec des jeunes entrepreneurs agricoles, comme Ndeye Sokhna Gueye, ingénieure agronome exploitant 50 hectares, et Mbaye Ndiaye, importateur et producteur. Ces acteurs ont salué les efforts du gouvernement en faveur d’une agriculture plus performante et inclusive.



Vers une mise en œuvre réussie de la Vision 2050



Portée par une politique ambitieuse et des investissements ciblés, l’horticulture sénégalaise se positionne comme un moteur clé de la souveraineté alimentaire. À travers des actions concrètes et un dialogue constant avec les producteurs, le Sénégal entend bâtir une agriculture résiliente et durable, en phase avec les objectifs fixés par le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko.



