Huawei Sénégal signe un Mémorandum d'entente avec des universités et participe à l’insertion des jeunes dans le milieu professionnel

Dans le cadre de sa collaboration avec les universités, Huawei Sénégal a signé un mémorandum d’entente ce 31 mai 2022 à Dakar, avec trois établissements d’enseignement supérieur : l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD), l’École Supérieure Multinationale Des Télécommunications (ESMT) et l’Institut Supérieur d’Informatique (ISI).



L’événement a eu lieu dans les locaux de Huawei Sénégal, en présence des représentants des institutions telles que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI), le ministère de la Jeunesse ainsi que le ministère du Travail.



L’objectif de cette collaboration scellée pour une durée de 3 ans, est d’offrir aux meilleurs étudiants issus de ces universités, l’opportunité d’intégrer le groupe Huawei, en leur proposant des opportunités de stages en fonction des intérêts et des besoins de Huawei et des écoles.



S’exprimant sur le sujet, M. Nathan LI, Directeur général de Huawei Sénégal, a expliqué l’importance de ce protocole pour Huawei : « Huawei œuvre pour la création d’un écosystème de talents en TIC solide. En collaboration avec l’UCAD, l’ESMT et ISI, nous avons mené à bien cette mission par la signature d’un accord qui nous permettra d’offrir des opportunités de stags aux meilleurs étudiants issus de ces prestigieuses universités ». Il a également remercié ces universités partenaires : « Au nom de Huawei, je vous remercie pour votre engagement » et a réitéré l’accompagnement de Huawei auprès du peuple sénégalais : « Par cette collaboration, nous espérons promouvoir le développement de l’industrie des TIC et visons à favoriser la durabilité économique et sociale à long terme. Nous espérons également aider à combler l’écart de connaissances acquises en classe et les compétences requises par l’industrie, et à améliorer le transfert des connaissances ».



« Le programme ICT Competition initié par Huawei, Huawei ICT Academy ainsi que Seeds for the Future, sont des exemples de promotion de l’éducation, de l’apprentissage et du développement par le concours, permettant de développer de nouveaux talents, d’améliorer les capacités pratiques des étudiants et la compétitivité de l’emploi. » M. Fary Sèye, Secrétaire Général du ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation, a également souligné l’importance de cette initiative développée par Huawei, celle-ci entrant « dans le cadre du programme Xeyu Ndaw Yi, pour accompagner les jeunes diplômés et étudiants dans leur recherche d’emplois ».



La cérémonie a également été une occasion de présenter le voyage offert en Tunisie aux 4 jeunes talents sénégalais certifiés du programme « Seeds for The Future » en 2020 et 2021. Ce voyage a été mis au point et pris en charge par Huawei. Il aura lieu du 17 au 19 juin 2022 et sera une occasion pour les 4 alumni, de participer à des échanges technologiques et interculturels avec plus de 60 autres jeunes venant des pays d’Afrique du Nord et de l’Ouest.



Comme l’a expliqué M. Cédric Yang, Directeur général adjoint en charge des relations publiques à Huawei Sénégal, « Seeds for the Future est le programme mondial phare RSE de Huawei. Crée en 2008 à travers le monde et initié en 2016 au Sénégal, le programme a certifié plus de 80 étudiants et 29 étudiants ont eu la chance de visiter la Chine. Après deux années marquées par la Covid-19 et ses conséquences désastreuses, Huawei Northern Africa a organisé des retrouvailles entre alumni, qui auront lieu en Tunisie. Ces derniers auront la chance de visiter la ville de Tunis, d’échanger avec leurs camarades venant d’autres pays, de vivre des expériences culturelles inédites et de renforcer leurs connaissances en matière de technologie ».



Présent à l’événement, M. Mor Khoudia Guèye, Secrétaire général du ministère de la Jeunesse, a salué l’initiative de Huawei : « Au nom de Madame la Ministre, je voudrais vous remercier pour le travail remarquable que vous avez accompli pour la promotion de la jeunesse sénégalaise », tout en souhaitant un bon séjour aux étudiants.



S’adressant aux invités, M. Basile Niane, CEO et fondateur de SocialNetlink, qui accompagnera tout particulièrement les étudiants en Tunisie du 16 au 19 juin, a tenu à remercier Huawei de l’avoir invité à participer à ce voyage , tout en précisant que « ce n’est pas ma première participation à ce programme ainsi qu’aux autres évènements organisés par Huawei. J’ai notamment donné une formation l’année dernière aux candidats du programme Seeds for the Future ».



L’un des alumni, M. Balo Méwé Elvis, s’est exprimé sur le sujet, en adressant ses remerciements à Huawei pour cette opportunité : « Je remercie Huawei pour ses nombreuses initiatives. J’ai moi-même eu la chance de participer à plusieurs reprises à la Huawei ICT Competiton et grâce au programme Huawei ICT Academy, j’ai pu me former et être certifié HCIA dans 2 domaines ».