Huit bienfaits du petit cola qui te feront oublier son goût amer Les bienfaits du petit cola sont très nombreux et il est surtout apprécié pour le rôle qu’il joue pour la bonne santé des individus et des couples. Le Garcinia cola, plus communément appelé «petit cola» est une petite noix qu’on ne présente plus sur le continent africain.





Le petit cola est un remède contre la sinusite



La consommation fréquente de noix de petit-cola permet de déboucher les narines et de réduire ainsi les infections pulmonaires.



Notons qu’il est fortement conseillé de consommer régulièrement des noix de petit-cola mais pas plus de 2 noix par jour.



Pour la perte de poids



Le Garcinia Kola est un Coupe-faim naturel qui s’avère important pour des personnes qui veulent perdre quelques kilos



Il rafraîchit l’haleine



Le petit cola ne se contente pas de traiter les maladies bucco-dentaires. Il agit également sur l’haleine du mangeur et la rend plus fraîche. Non seulement il améliore l’haleine quand il s’attaque aux maladies de la bouche, mais il agit mieux qu’un chewing-gum mentholé.

Il soulage plusieurs problèmes spécifiques aux femmes



Il s’agit des kystes ovariens, des fibromes de la salpingite ou trompe bouchées qui posent de nombreux problèmes à celles qui veulent avoir des enfants et des règles douloureuses qui rendent régulièrement la vie impossible aux femmes. Les bienfaits du petit cola relèvent du miracle.



Un véritable aphrodisiaque



Ce fruit est surtout réputé pour sa capacité à booster l’appétit sexuel. Bien qu’il puisse agir sur les femmes, ces effets sont particulièrement spectaculaires sur la libido des hommes. En plus, il est naturel, d’où l’absence d’effets secondaires indésirables.



Un digestif naturel efficace



Le petit-cola facilite la digestion. En cas d’indigestion, de diarrhée ou de ballonnements, il permet de réguler et de soulager le système digestif. Il peut ainsi être pris par anticipation après un repas « douteux ».



Le meilleur allié de l’homme





La théobromine contenue dans le petit cola lui confère des vertus non-négligeables pour les hommes. En effet, il tonifie la virilité et redonne de la vigueur. Il guérirait même l’impuissance sexuelle, l’éjaculation précoce, l’azoospermie et l’oligospermie. Les hommes ne peuvent qu’apprécier les bienfaits du petit cola.



Il agit comme un tonifiant, un peu comme le café



Manger un petit cola revient à boire une tasse de café. Il est riche en théobromine et en caféine, 2 substances qui favorisent l’éveil et l’endurance physique. Idéal pour lutter contre la fatigue.



La consommation régulière de 2 noix de petit cola au maximum par jour, est extrêmement bénéfique pour rester en bonne santé.











Yolande Jakin

