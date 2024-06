Hygiène à Pikine Icotaf : Saisie de 73 caisses de mayonnaise impropres à la consommation, estimée à 803 000 francs Cfa

À Pikine ICOTAF, dans la banlieue de Dakar, les agents du Service d'hygiène de Pikine Dagoudane ont effectué une saisie, jeudi 6 juin 2024, dans un dépôt insalubre. Ils ont découvert 73 caisses de 5 kg de mayonnaise impropres à la consommation, d'une valeur estimée à 803 000 francs Cfa.



« Nous avons reçu une réclamation concernant des produits douteux qui étaient sur le marché. En conséquence, nous avons effectué une descente sur les lieux et les faits dénoncés se sont avérés. C'est alors que nous avons procédé à la saisie de 73 cartons de mayonnaise impropres à la consommation, d'une valeur estimée à 803 000 francs Cfa », a expliqué le Brigadier-Chef Babacar Diakhaté, Adjoint au chef de la Sous-brigade d’hygiène de Pikine Dagoudane.



La personne responsable de cette mise en danger de la santé publique, a été appréhendée pour plusieurs infractions. Elle risque une amende pouvant aller de 200 000 à 2 millions de francs Cfa.



« La personne mise en cause a été appréhendée et se verra infliger une sanction pécuniaire, conformément à la réglementation de la loi 83-71 du 4 juillet 1983 portant code de l’hygiène. Il y avait une accumulation d’infractions : absence de certificat médical, insalubrité des lieux, absence de protection des aliments et vente de produits périmés. C'est pourquoi nous avons procédé à la saisie. Étant donné qu'il s'agit d'une accumulation d'infractions, les sanctions peuvent aller de 200 000 à 2 millions de francs Cfa », a-t-il précisé.



Il est à noter que la date de péremption de ces produits a expiré depuis le 1er mars dernier, mais malgré cela, le produit était en circulation sur le marché. Profitant de cette occasion, l'adjoint au Chef de la Sous-brigade d'hygiène de Pikine Dagoudane exhorte les consommateurs à faire preuve de vigilance, en particulier en cette veille de la fête de Tabaski.



« Il est essentiel que la population fasse preuve de vigilance et adopte la culture de la dénonciation, car ici au Sénégal, tout le monde est commerçant. Il est primordial de vérifier les dates de péremption des produits. Si tout le monde s'y met, avec le soutien des services compétents et de la presse, nous réussirons notre mission », a conclu le Brigadier-Chef Babacar Diakhaté.













Birame Khary Ndaw