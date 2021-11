Hypertension artérielle: Plus de 30% des Sénégalais en souffrent

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Novembre 2021 à 11:23 | | 0 commentaire(s)|

Selon le programme de lutte contre l’hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires en Afrique, Healthy hearth africa (HHA), plus de 30% des Sénégalais souffrent d’hypertension artérielle. En plus, la moitié des cas ne sont pas traités, avec un taux de contrôle de seulement 8 %.



« L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime que 42 % des décès au Sénégal sont causés par des maladies non transmissibles », a poursuivi Healthy hearth africa (HHA) dans un document de presse.



Non traitée, l’hypertension artérielle peut engendrer des complications, telles qu’une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral (Avc) ou encore une insuffisance cardiaque, a mis en garde HHA.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook