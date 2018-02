IDY, le Schizophrène ? (Par Papa Makhtar DIALLO)

Une parole théorique extrêmement séduisante et une élégance sans pareille au service d'une pensée toute proche du dogmatisme.



Derrière son visage aux expressions parfois froides, et une attitude égocentrique, se cache un HOMME plein de Mystère.



Un Homme qui déchaîne les passions et qui "impressionne" par sa ruse politique, sa capacité à attirer l’attention sur lui.

Un homme qui fait peur au pouvoir en place, sa voix fait trembler le «Maquis» et réveille le lion qui dormait sur ses lauriers depuis belle lurette.



Un homme qui contrôle une presse sensationnelle avec un verbe creux, une parole peu crédible et un discours, double.

Un homme, un fin stratège, qui se perd souvent à force de ruser.



Un homme qui a toujours entretenu la confusion sur l'origine de sa fortune et, est souvent présenté comme une personne sulfureuse par ses détracteurs.



Oui ! il s’agit de Monsieur Idrissa Seck, ancien Premier ministre sous Wade, ancien collaborateur de MACKY et ancien maire « fantôme » de Thies.



Aujourd'hui Il se présente comme le messie, l'homme de la situation, le candidat idéal pour 2019. En tournée à l'intérieur du pays, il ne cesse de faire des déclarations virulentes à l'encontre du régime en place.



Mais, il s’est illustré encore et de fort belle manière, lors de sa visite à Porokhane.



Cette fois-ci, il a surpris son monde, le fameux président de Rewmi, le chantre de la vertu a fait une déclaration étonnante sur l'ancien chef de l'État, le président Wade qu'il considère comme victime d'un mauvais traitement de la part de l'actuel président Macky SALL, il affirme :

«... Si vous prenez le cas d’Abdoulaye Wade, aujourd’hui l’Afrique et le Sénégal sont privés de son talent diplomatique, de son envergure et de toute sa flamboyance. Ni l’Union africaine ni la Cedeao ni l'Uemoa ni l’Onu ne font appel à lui, du seul fait du traitement que lui réserve Macky Sall.»



Mais de qui se moque -t-on ?



C'est Idy qui chante les louanges de Me Abdoulaye Wade, celui-là même qu'il qualifiait "d'ancien spermatozoïde et de futur cadavre"?



Dès lors, la question qui s'impose c'est de savoir si le sieur susnommé n'a pas une double personnalité et/ou un double discours?



La réponse est assurément affirmative, au regard de ses différentes déclarations.



En effet Idy, qui change de discours au gré de ses intérêts du moment et qui se permet ensuite de juger les autres sans se regarder dans son rétroviseur, pour se rappeler de son actif vraisemblablement, souffre d’une schizophrénie, Il a non seulement un double discours, mais aussi une double personnalité.



Et malheureusement, au-delà même de sa PETITE PERSONNE (au sens propre, comme ou au sens figuré du terme), c’est presque tous les politiciens sénégalais qui sont atteints de schizophrénies, d'où la nécessité de créer une alternative citoyenne de rupture radicale dès 2019.











SENEGAAL REC MO ÑU ÑIOR.

Papa Makhtar DIALLO, président du mouvement Politique Sénégal R.e.c, candidat aux élections présidentielles de 2019