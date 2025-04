IJARA : La Banque Islamique du Sénégal mise sur un financement 100 % halal pour les entreprises Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Avril 2025 à 16:25 | | 0 commentaire(s)|

La Banque Islamique du Sénégal (BIS) vient de franchir une nouvelle étape dans sa stratégie d’inclusion financière en lançant IJARA, un produit de financement conforme à la charia, destiné aux PME, TPE et entrepreneurs sénégalais. Pensé comme une alternative aux prêts classiques avec intérêts, IJARA repose sur un principe simple : la banque acquiert un bien neuf — équipement ou matériel — et le met à disposition de l’entreprise sous forme de location. À l’issue du contrat, celle-ci peut en devenir propriétaire à un prix fixé dès le départ. Présentée ce mardi, l’offre a été accueillie favorablement par un public sensible aux exigences de la finance islamique. Pour le Directeur général adjoint de la BIS, Sidy Alpha Bèye, IJARA incarne la vision d’une finance éthique, transparente et utile. « Nous avons voulu un produit rigoureux, accessible et aligné sur les valeurs de la charia, au service du développement économique national », a-t-il déclaré. Particulièrement ciblé vers les secteurs de l’agriculture, du BTP et de la santé, IJARA se veut aussi rassurant : les équipements sont neufs, assurés, et leur utilisation fait l’objet d’un suivi. Un gage de sérieux pour les bénéficiaires. Avec ce lancement, la BIS confirme sa volonté d’élargir l’accès au financement tout en respectant les principes de la finance islamique. IJARA s’impose ainsi comme un levier stratégique pour dynamiser les entreprises locales sans compromis sur les valeurs.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-80032-ijara-la-banqu...

