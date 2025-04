IMMATURITÉ POLITIQUE ET URGENCE D’UN RENOUVEAU Rédigé par leral.net le Samedi 26 Avril 2025 à 00:48 | | 0 commentaire(s)|

Les promesses électorales se sont évaporées, ne laissant place à aucun programme crédible ni à aucune vision sérieuse pour sortir le pays de la précarité L’heure est grave. Le peuple sénégalais continue de souffrir dans sa chair, malgré les espoirs nourris lors de la dernière alternance politique. Les promesses électorales se sont évaporées, ne laissant place à aucun programme crédible ni à aucune vision sérieuse pour sortir le pays de la précarité. Seul un projet de migration circulaire, qui s’apparente davantage à une forme de traite négrière moderne, semble émerger. Pendant ce temps, les responsables politiques s’adonnent à des querelles stériles, focalisés sur des rivalités de posture et de prestige. Chacun revendique une victoire après une interdiction de sortie du territoire ou une décision rendue par la Cour suprême ou le Conseil constitutionnel. Le parti au pouvoir s’enlise dans des échanges vains avec une partie de l’opposition, détournant l’attention des véritables priorités nationales. Cette scène politique désolante est indigne d’une nation qui aspire à l’émergence. Elle illustre ce que l’on appelle tristement la « politique politicienne » : un théâtre d’ambitions personnelles, déconnecté des réalités du peuple. C’est face à ce spectacle, empreint de désarroi et de frustration, que se forge ma détermination à m’engager. Je refuse de cautionner un système où les élites, sans contrôle ni responsabilité, se servent de l’État pour s’enrichir tandis que le peuple est sommé de payer toujours plus d’impôts pour entretenir leur luxe et leur opulence. Oui, je veux me présenter en 2029. Oui, je crois qu’il est temps d’en finir avec ces querelles infantiles. Oui, je crois qu’il est urgent de passer des paroles aux actes. Je lance un appel solennel à tous ceux qui partagent cette volonté de rupture. Rejoignez-moi pour bâtir une nouvelle gouvernance, centrée sur la justice sociale, la compétence, la transparence et l’intérêt général. Quant à nos régulateurs sociaux — société civile, leaders religieux — leur silence est assourdissant. Il est temps qu’ils retrouvent leur voix, pour guider, alerter et défendre les valeurs qui fondent notre vivre-ensemble. Source Logo: SenePlus Primary Section: Opinions Secondary Sections: Politique Economie Développement Société Archive setting:



