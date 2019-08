INCROYABLE ! Un nouveau test sanguin créé pour prédire la mort Un institut allemand, composé de chercheurs et scientifiques, a mis au point un test sanguin qui permettra de prévenir un éventuel décès.

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Août 2019 à 14:31 | | 0 commentaire(s)|

Une avancée médicale étonnante. Des scientifiques allemands, de l’Institut Max Planck de biologie du vieillissement, ont mis en place un test sanguin capable de prédire un éventuel décès. Ces analyses s’appuient sur des informations, que contiendrait le sang, permettant d’établir des pronostics sur l’évolution de notre santé.



Plus concrètement, ces données pourront être récoltées grâce à des biomarqueurs, présents dans l’organisme, liés à plusieurs facteurs comme l’immunité, les graisses en circulation, l’inflammation ou encore le contrôle du glucose. L’expérience a été menée sur 44.168 participants d’origine européenne, âgés de 18 et 109 ans. Au cours du suivi, 5.512 d’entre eux sont décédés.



« Nous avons montré que l’exactitude de la prédiction de la mortalité dans un délai de cinq à dix ans, basée sur un modèle contenant les biomarqueurs identifiés et le sexe, était meilleure que celle d’un modèle contenant des facteurs de risque conventionnels de moralité« , est-il écrit dans l’étude publiée dans Nature Communications.

Encore en phase d’expérimentation



Il est important de souligner que ces tests sanguins doivent encore être améliorés. Les chercheurs ont en effet annoncé qu’il était nécessaire de poursuivre les recherches avant de mettre en place un test clinique concluant.



«Il est nécessaire de poursuivre les travaux pour développer un score individuel qui pourrait être utile dans des situations réelles», déclare Amanda Heslegrave, chercheuse au Dementia Research Institute au Royaume-uni.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos