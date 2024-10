ISRAËL ACCUSÉ D’AVOIR TIRÉ SUR LE QG DE LA MISSION DE L’ONU AU LIBAN Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Octobre 2024 à 22:43 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué de la mission de l'ONU, un char Merkava de l'armée israélienne a touché directement une tour d'observation, entraînant la chute de deux Casques bleus. Deux Casques bleus de la force de l’ONU (Finul), stationnée entre le Liban et Israël, ont été blessés suite à des « tirs de char israélien » visant leur quartier général dans le sud du Liban, a annoncé la mission de l’ONU ce jeudi 10 octobre. « Ce matin, deux Casques bleus ont été blessés après qu’un char Merkava de l’armée israélienne a tiré sur une tour d’observation du QG de la Finul à Ras al-Naqoura, la touchant directement et provoquant la chute » de deux Casques bleus, indique la Finul dans un communiqué. « Les soldats israéliens ont également tiré sur une position de l’ONU à Ras al-Naqoura, touchant l’entrée du bunker où des Casques bleus avaient trouvé abri et endommageant des véhicules et des systèmes de communication », poursuit le texte. Selon la même source, Mercredi, « des soldats israéliens ont délibérément tiré sur les caméras de la position, les mettant hors d’usage et ont également tiré délibérément sur une position où des réunions tripartites se tenaient régulièrement avant que ce conflit n’éclate”. Source Logo: SenePlus Primary Section: International Archive setting: Unique ID: Alioune



