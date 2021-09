ITALIE Un Sénégalais de 77 ans décède à la plage suite à un arrêt cardiaque Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Septembre 2021 à 02:07 | | 0 commentaire(s)|

Triste nouvelle pour la communauté sénégalaise basée à Cilento en Italie. Un des leurs est parti brusquement suite à un arrêt cardiaque. Malgré tous les efforts des secouristes, il n’a malheureusement pas pu être sauvé. Son corps, après avoir été acheminé à l’hôpital pour les besoins de l’autopsie, a été rendu à sa famille.



Rien ne laissait penser que notre compatriote avait rendez-vous avec la mort quand il quittait son domicile pour aller à la plage avec son fils handicapé moteur. En effet, le drame s'est déroulé sur la plage du centre côtier du Cilento. Un Sénégalais de 77 ans, en vacances avec sa famille à Agropoli, a perdu la vie. Hier matin, notre compatriote a garé sa voiture près d’un rocher et, avec son fils handicapé, il a monté les escaliers menant à la plage. Une fois arrivé, il a décidé de nager pendant que son fils l'attendait sur le rivage. Au bout d'un moment, les baigneurs ont vu le corps de l'homme flotter dans la mer. Ils ont alors immédiatement déclenché l'alarme. Une scène déchirante qui s'est déroulée sous les yeux des nageurs présents sur la plage, mais surtout du fils handicapé. Les 118 agents de santé et les garde-côtes ont été alertés. Malheureusement, il n'y avait plus rien à faire pour le vieux de 77 ans. Toute tentative pour le ranimer a été vaine. Les premiers intervenants et certains présents, dont la conseillère municipale Gisella Botticchio qui a été témoin du moment dramatique, ont porté assistance au fils de la malheureuse victime. Le médecin légiste s'est rendu sur place pour l'examen externe du corps de l'homme de 77 ans, probablement décédé d'un arrêt cardiaque. Après les formalités, le corps a été rendu à la famille.





Khadidjatou DIAKHATE

Rien ne laissait penser que notre compatriote avait rendez-vous avec la mort quand il quittait son domicile pour aller à la plage avec son fils handicapé moteur. En effet, le drame s'est déroulé sur la plage du centre côtier du Cilento. Un Sénégalais de 77 ans, en vacances avec sa famille à Agropoli, a perdu la vie. Hier matin, notre compatriote a garé sa voiture près d’un rocher et, avec son fils handicapé, il a monté les escaliers menant à la plage. Une fois arrivé, il a décidé de nager pendant que son fils l'attendait sur le rivage. Au bout d'un moment, les baigneurs ont vu le corps de l'homme flotter dans la mer. Ils ont alors immédiatement déclenché l'alarme. Une scène déchirante qui s'est déroulée sous les yeux des nageurs présents sur la plage, mais surtout du fils handicapé. Les 118 agents de santé et les garde-côtes ont été alertés. Malheureusement, il n'y avait plus rien à faire pour le vieux de 77 ans. Toute tentative pour le ranimer a été vaine. Les premiers intervenants et certains présents, dont la conseillère municipale Gisella Botticchio qui a été témoin du moment dramatique, ont porté assistance au fils de la malheureuse victime. Le médecin légiste s'est rendu sur place pour l'examen externe du corps de l'homme de 77 ans, probablement décédé d'un arrêt cardiaque. Après les formalités, le corps a été rendu à la famille.





Source : Source : https://www.jotaay.net/ITALIE-Un-Senegalais-de-77-...

Accueil Envoyer à un ami Partager