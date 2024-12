ITIE 2023 : Plus de 346 milliards FCfa injectés dans le budget de l’État Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2024 à 16:50 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-Le rapport 2023 de l'Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE), publié ce lundi 30 décembre 2024, révèle que plus de 346 milliards de francs CFA provenant des revenus générés par le secteur extractif ont été affectés au budget de l'État. Ce montant représente une hausse de plus de 102,67 milliards FCFA par rapport à l'année précédente, selon une analyse du quotidien national Le Soleil. Ce dernier estime que le total des revenus du secteur extractif, incluant les paiements sociaux et environnementaux, s'élève à 380,03 milliards de FCFA. Dans le détail, les mines ont généré 332,43 milliards de FCFA, représentant 87,48 % des revenus du secteur extractif, tandis que les hydrocarbures ont contribué à hauteur de 30,65 milliards de FCFA.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/itie-2023-plus-de-346-mil... XALIMANEWS

