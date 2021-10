ITIE: Une meilleure prise en compte de la prochaine évaluation, sollicitée

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Octobre 2021 à 22:36 | | 0 commentaire(s)|

Sur la consolidation des résultats du Sénégal dans les évaluations ITIE, le Chef de l’Etat se réjouit à nouveau du score très élevé de notre pays (93/100), suite à la seconde validation du Sénégal, dans le cadre de la mise en œuvre de la norme ITIE 2019 appliquée dans 55 pays.



Le Président de la République invite les Ministres en charge du secteur extractif (Pétrole, Mines, Pêche, Environnement et Développement durable notamment) et le Ministre des Finances et du Budget, à faire, chacun en ce qui le concerne, la revue stratégique avec le Comité national ITIE, en vue d’une meilleure prise en compte dans la prochaine évaluation en 2024, de l’application intégrale des recommandations issues de la seconde validation.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos