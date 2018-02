Ibrahima Dieng de l’Octris et Awa Thiam encourent 12 et 15 ans de travaux forcés

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Février 2018 à 11:58

Apres avoir passé 4 ans en détention préventive, l’agent de l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Octris), Ibrahima Dieng et Awa Thiam inculpés pour les faits d’association de malfaiteurs, trafic de drogue et blanchiment de capitaux sauront à quelle sauce ils seront mangés le 6 mars prochain.



Devant la chambre criminelle de Dakar où ils ont comparu, hier, le parquet a requis une peine de 12 ans de travaux forcés à l’encontre d’Ibrahima Dieng et 15 ans de travaux forcés pour Awa Thiam, qui, selon lui, a déjà été arrêtée pour des faits similaires. Aussi, il a demandé le procureur au tribunal de confisquer l’ensemble des biens saisis et d'ordonner la destruction de la drogue. La défense n’a fait que demander l’acquittement.











Les Echos

