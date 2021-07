Ibrahima Mbaye Sopé: "Demby Fall était une école de théâtre, il est parti digne..."

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Juillet 2021 à 07:39 | | 0 commentaire(s)|

Ibrahima Mbaye Sopé affirme que c'est une "grande perte pour le milieu artistique d'autant que Demby Fall a formé plusieurs jeunes qui sont des acteurs incontournables dans le milieu du théâtre d'une manière ou d'une autre. Demby Fall était une école de théâtre et la plupart de ses enfants portent des noms de ses collègues ou consœurs. Il est mort digne et j'en sais quelque chose", regrette-t-il. Non sans souligner que l'artiste doit vivre de son art, sans se focaliser sur des mutuelles qui doivent venir au second plan.