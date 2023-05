Idrissa Seck : « Ce que j’attends de ce dialogue… » Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Mai 2023 à 20:16 | | 0 commentaire(s)|

Le président du parti « Rewmi » a, lui aussi, pris part au Dialogue national, dont les travaux ont été lancés, ce mercredi, au palais de la République. Dans son discours, l’ancien président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) a livré ses attentes de ces concertations que va diriger Moustapha Niasse. « Je suis venu participer à […] Le président du parti « Rewmi » a, lui aussi, pris part au Dialogue national, dont les travaux ont été lancés, ce mercredi, au palais de la République. Dans son discours, l’ancien président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) a livré ses attentes de ces concertations que va diriger Moustapha Niasse. « Je suis venu participer à ce Dialogue, en tant que candidat arrivé deuxième derrière vous, à la Présidentielle de 2019. Certains pensent que vous m’auriez pris quelques points pour passer au premier tour. Mais aujourd’hui, c’est avec plaisir que je vous en fait cadeau vu le bilan que vous avez réalisé», a-t-il ironisé. Idrissa Seck dit attendre de ce dialogue « des conclusions » sur notamment « une démocratie renforcée, des élections claires, libres, transparentes et inclusives, des résultats incontestables qui reflètent l’exacte expression de la volonté et du choix du peuple sénégalais, sans aucune entrave ». Il a, par ailleurs, exprimé « (ses) sincères remerciements pour m’avoir convié de nouveau au Dialogue national dans cet État du Sénégal, République que vous aurez eu l’honneur et l’immense privilège de diriger pour deux mandats consécutifs de 7 et 5 ans ». S.G et Mbacké BA (Photo)



Source : Source : https://lesoleil.sn/idrissa-seck-ce-que-jattends-d...

Accueil Envoyer à un ami Partager