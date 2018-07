Idrissa Seck : "Le Bamba Day", célébré en terre américaine, montre que l'Islam est une religion de liberté et de paix » Idrissa Seck, le leader de Rewmia pris part aux Journées Culturelles Cheikh Ahmadou Bamba aux USA édition 2018. Le "Bamba Day" est une journée dédiée à Cheikh Ahmadou Bamba par les autorités de New York et symbolisée par une marche pacifique dans les rues de Harlem.

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Juillet 2018

Comme beaucoup d’acteurs politiques qui ont fait le déplacement aux pays de l’oncle Sam, pour célébrer le « Bamba Day » ce samedi 28 juillet, le président du parti Rewmi Idrissa Seck n'a pas manqué ce rendez-vous capitale de la confrérie mouride. Une occasion pour l’ancien maire de Thiès de rendre grâce à Dieu de lui accorder le privilège d’assister à cette journée importante pour l’Islam.



« Aujourd’hui, l’Islam, à travers ''le Bamba Day'', célébrée en terre Américaine, a montré que c’est une religion de liberté et de paix », lance M. Seck avant de remercier les initiateurs de cette journée dédiée à Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, le fondateur du Mouridisme, à l’image de l’Afrique plus particulièrement le Sénégal.









