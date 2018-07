Idrissa Seck écrit à l’Ambassadeur des USA au Sénégal

A Son Excellence Monsieur Tulinabo Salama Mushingi

Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Sénégal

Dakar





Excellence Monsieur l’Ambassadeur,



A l'occasion de la célébration de l'Independance Day, permettez-moi d’envoyer, à travers votre Excellence, mes chaleureuses félicitations au peuple et au gouvernement américains.



Nous demeurons admiratifs et inspirés par les principes fondateurs de la Nation américaine, célébrés par votre hymne national et fort bien résumés par la belle formule de «la terre des gens libres et la maison des braves».



Notre conviction est forte que le Sénégal et l'Afrique, résolument engagés dans le processus de mise en place de démocraties fortes et d'économies de marché prospères, peuvent compter sur le peuple et le gouvernement américains en tant que solide partenaire pour la réalisation d’un monde de paix et de progrès pour tous.



Vous renouvelant mes félicitations et celles de mon Parti le REWMI, veuillez croire, Excellence Monsieur l’Ambassadeur, à l’expression de ma considération distinguée.



Idrissa Seck

Ancien Premier Ministre du Sénégal

Président du Conseil départemental de Thiès

Président du Parti Rewmi